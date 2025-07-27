تنظيم ندوة للتوعية بأضرار ومخاطر رشق القطارات وإنشاء معابر غير قانونية في بني سويف

شهد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، الندوة التوعوية التي نظمتها الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع محافظة بني سويف، والتي تستهدف التوعية للتصدي، ومجابهة ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب، والتوعية بأضرار وتداعيات استخدام المعابر غير القانونية على السكة الحديد.

وحضر الندوة التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية بكورنيش النيل كل من: "علاء الجعار مدير الإعلام بهيئة سكك حديد مصر، والشيخ رأفت إدريس ممثل عن الأزهر، والشيخ محمد علي عن الأوقاف، ووممثلين عن القطاعات والأجهزة التنفيذية من الشباب والرياضة والكهرباء والتضامن والكنيسة والأوقاف والأزهر، ومشروع النظافة.

ونقل السكرتير العام المساعد، في كلمته، تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للضيوف من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمشاركين في الندوة، مشيرا إلى أهمية عقد مثل تلك الفعاليات، لمواجهة الظواهر السلبية، التي تستلزم تكاتفا وتوعية مجتمعية وتعاونا مستمرا بين كل الجهات التنفيذية والأهلية، والمواطنين، خاصة أن مثل تلك الممارسات الضارة تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين من مرتادي القطارات، فضلًا عن تعطيل وتخريب المرفق، وينعكس سلبا على ارتفاع تكلفة الصيانة والإصلاح التي تتحملها الدولة.

من جهته أضاف مدير الإعلام بالهيئة القومية للسكك الحديد، أن الهدف الأساسي من عقد وتنظيم مثل هذه الندوات، والتأكيد على أهمية وضرورة المشاركة الفعالية من كل الجهات التنفيذية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية من المساجد والكنائس والمدارس ومراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة، للتوعية الأطفال والنشء بمخاطر وتداعيات هذه الظاهرة السلبية والتي قد تتسبب في تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر والإصابات، فضلًا عن عرقلة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل.

وتناولت الندوة عرضاً توضيحياً "Presentation"، قدمه مسئولو الهيئة تضمن الإشارة إلى المخاطر والتداعيات المباشرة على حياة وأمن وسلامة المواطنين جراء تكرار مثل تلك الظواهر السلبية من رشق القطارات بالحجارة وتعطيل مساراتها، وخطورة إنشاء واستخدام ممرات ومعابر غير قانونية على مزلقانات السكة الحديد، والتأثيرات السلبية على عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة النقل والهيئة في القطاع، خاصة مع ارتفاع التكلفة والمبالغ التي خصصتها الحكومة لإحداث طفرة في مرفق السكة الحديد.