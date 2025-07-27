أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و49 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و49 ألفا و250 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و57 دبابة، منها دبابة واحدة أمس السبت، 230 ألفا و563 مركبة قتالية مدرعة، و30 ألفا و822 نظام مدفعية، و1449 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1201 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و48158 طائرة مسيرة، و3546 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و56493 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.