السعودية تخطط لاستقطاب استثمارات عالمية إلى المجمع الصناعي الجديد في الدمام

تخطط السعودية لاستقطاب استثمارات إقليمية وعالمية نوعية إلى المجمع الصناعي الجديد للآلات والمعدات الذي دُشن أخيرا في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام شرق المملكة.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في بيان لها اليوم الأحد، "إن المجمع الصناعي، الذي يعد ضمن مبادرة المجمعات الصناعية المتخصصة التي أطلقتها الوزارة في عدد من مناطق السعودية، يمثل ركيزة لتطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويعزز تنافسية الصناعة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدا من المزايا الجغرافية والاقتصادية لمنطقة الشرقية" وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

ويمتند المجمع على مساحة 5 ملايين متر مربع، وسط جاهزية لبنيته التحتية وتكامله اللوجستي، إضافة إلى قربه من مصادر الطاقة والموانئ والأسواق الإقليمية، ما يجعله بيئة مثالية لجذب الاستثمارات في الصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، التي تعد من المحركات الرئيسية للقطاعات الصناعية المتقدمة.

وأكدت الوزارة التزامها بإنشاء مجمعات صناعية ذات بنى تحتية متطورة، تستقطب استثمارات نوعية في قطاعات صناعية تستهدفها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرة إلى أن مجمع الدمام الصناعي سيؤدي دورا حيويا في تمكين القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، ودعم نموه واستدامته، وترسيخ مكانة المنطقة كنموذج صناعي متقدم على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت أن المنطقة الشرقية تعد من أهم المناطق الصناعية في السعودية، حيث تضم أكثر من 3400 مصنع تتوزع في المدن الصناعية الثلاث بالدمام، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وتتميّز بصناعات إستراتيجية تشمل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، والآلات والمعدات.

وأشارت إلى أن السعودية تعمل على تعزيز مبادرات التكامل الصناعي مع دول الخليج، في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، من خلال تنسيق النشاط الصناعي على أسس تكاملية، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي، بما يدعم التجارة البينية، ويحقق أثرا اقتصاديا مباشرا لمنظومة الصناعة الخليجية.