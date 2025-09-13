الجيزة تتخذ إجراءات عاجلة لاستبدال الأسوار الحديدية المفقودة بكوبري إمبابة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطرق بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات العاجلة لاستبدال الباكيات المفقودة حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين.

جاء ذلك، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من فقدان أجزاء من الأسوار الحديدية بكوبري إمبابة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تركيب سور حديدي بشكل مؤقت لغلق الفتحات بالكوبري لحين الانتهاء من تصنيع وتركيب باكيات "كريتال" جديدة تتماشى مع التصميمات القائمة وتحقق أعلى معايير الأمان.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، مشددًا على أن العمل يجري على قدم وساق لضمان الحفاظ على البنية التحتية والمنشآت العامة ومنع أي مظاهر قد تشكل خطورة على سلامة الأهالي.

كما كلف المحافظ، الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الدورية على الكباري والمنشآت العامة، والتصدي بكل حزم لأية محاولات تعدٍ أو عبث بالمرافق، حفاظًا على المال العام وضمان استدامة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين.