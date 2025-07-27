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واصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه التراجع خلال تعاملات اليوم الأحد بما يتراوح بين 4 و21 قرشًا، مواصل التراجع لمستويات أقل من 49 جنيها للدولار.

هبط سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى بنحو 21 قرشا لتصل إلى 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وخسر سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول بقيمة 19 قرش ليسجل 48.81 جنيه للشراء، و48.91 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49 جنيهًا للشراء، و49.1 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما هبط الدولار فى بنك قناة السويس 19 قرشا ليسجل 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر العملة الخضراء فى بنك الإسكندرية بنحو 4 قروش اخري ليسجل 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع، مقابل 48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع، بعد ما تراجع بنحو 17 قرش فى بداية التعاملات.

وخسر الدولار 3 قروش إضافية فى بنك البركة ليسجل 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بعد تراجع بقيمة 18 قرش فى بداية التعاملات.

فيما استقر سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ليسجل 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وذلك بعد تراجعه بقيمة 19 قرش فى بداية التعاملات.

كما استقر سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى لتسجل نحو 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه.

وفى نهاية نوفمبر الماضى، قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات فى حدود 5% خلال الفترة المقبلة بين صعود وهبوط، مشددًا على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.

وتمثل الـ5% من سعر الصرف البالغ 49.70 جنيه وقت حديث مدبولى حوالى 2.5 جنيه، ما يعنى احتمالية وصول الدولار إلى 52.10 جنيه.

وسمح البنك المركزى فى مارس 2024، بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى.