دخول 120 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

دخلت صباح اليوم الأحد، عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك بعد توقف دخول الشاحنات منذ 18 مارس الماضي؛ بسبب انهيار الهدنة وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر وتدمير منشآته.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، دخول 120 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية، والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، ومواسير المياه وخزانات تتبع عدة جهات من "un، والهلال الأحمر المصري، والإمارات".

وعبرت الشاحنات، تباعا من بوابات ملاصقة لمعبر رفح البري وتوجهت إلى معبر كرم أبو سالم قبل دخولها إلى قطاع غزة.

يشار إلى أن السلطات المصرية، والهلال الأحمر المصري أكدت استمرار العمل على تسهيل مرور المساعدات من مخازن الإمداد في مدينة العريش والمنطقة اللوجستية شرق رفح، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان إيصالها إلى مستحقيها داخل القطاع.

فيما أعلن الهلال الأحمر المصري، رفع قدراته التشغيلية إلى أعلى مستوياتها داخل مراكزه اللوجيستية.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري، أعلن عن تنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، ورفع القدرة التشغيلية إلى أعلى مستوياتها داخل المراكز اللوجستية التابعة له؛ استمرارا لجهوده في الدفع بالمساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بمئات المتطوعين، بالمراكز اللوجستية والتي أُنشئت خصيصًا لدعم الاستجابة للأزمة بقطاع غزة، وإدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، للعمل على تجهيز المساعدات وتعبئتها وتصنيفها وتكويدها، ومتابعة تفويجها عبر المعابر.

فيما بلغ حجم المساعدات الإغاثية التى تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من نصف مليون طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والعلاجية، المواد الإغاثية والإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.