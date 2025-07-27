800 مليون يورو تكاليف إضافية لإعادة هيكلة مطار عسكري في ألمانيا من أجل الشبح الأمريكية

قدرت وزارة الدفاع الألمانية تكاليف إضافية لإعادة هيكلة مطار "بوشل" العسكري في منطقة آيفل لاستيعاب طائرات الشبح الأمريكية التي طلبها الجيش الألماني للردع النووي بحوالي 800 مليون يورو.

وقالت وزارة الدفاع ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من المتوقع أن ترتفع التكاليف التي قُدِّرَت في البداية بـ2ر1 مليار يورو إلى حوالي ملياري يورو.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "يشمل الحساب الأساسي جميع بنود الإنفاق المتوقعة حاليا وعوامل التكلفة، بما في ذلك أقساط المخاطر، ولكن نظرا للتحديات الخاصة التي يواجهها المشروع، لا يمكن أن يمثل هذا سعرا نهائيا ثابتا".

وأوضحت المتحدثة أنه لا يمكن استبعاد زيادات إضافية في الأسعار، على سبيل المثال بسبب زيادة عدد الموظفين لتلبية "الجداول الزمنية الطموحة للغاية"، وقالت: "سيُجرى تحديد التكاليف الإجمالية بعد اكتمال المشروع في عام 2027".

وطلبت الحكومة الألمانية 35 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة الأمريكية بغرض مشاركة ألمانيا في الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ويمكن تزويد تلك المقاتلات بالقنابل النووية الأمريكية المخزنة في بوشل.

وفي أواخر يونيو الماضي، أقرت وزارة الدفاع الألمانية بأن التكاليف سترتفع بمئات الملايين من اليورو. ومن المقرر توقيع عقد مع المقاول العام على الإطار الجديد للمشروع في أغسطس المقبل. ويُعزَى ارتفاع التكلفة إلى المتطلبات الأمنية الصارمة وضغط الوقت الشديد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إنه لم يكن من الممكن في بداية المشروع تقدير التكاليف الإضافية التي ستُسببها "المتطلبات الأمنية الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا خلال العملية"، وأضافت: "كان تأجيل المشروع لتجنب ارتفاع التكاليف خيارا غير وارد، إذ لا يمكن تأجيل الجدول الزمني الخاص بنشر طائرات إف-35 اعتبارا من عام 2027"، موضحة أن تمديد فترة التنفيذ إلى ضعف المدة "في الظروف العادية" كان سيزيد أيضا التكاليف.