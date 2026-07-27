الأطباء تهنئ الأستاذ الدكتور محمود صديق بتكليفه قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر

تقدمت نقابة أطباء مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى الأستاذ الدكتور محمود صديق حسن، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر.

وأعربت النقابة في بيان لها، عن بالغ تمنياتها لسيادته بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية والعلمية الرفيعة، وأن يكلل الله جهوده بالنجاح، وأن يوفقه إلى استكمال مسيرة جامعة الأزهر العريقة، وتعزيز دورها الرائد في خدمة التعليم والبحث العلمي وإعداد أجيال من الكفاءات التي تسهم في رفعة الوطن وتقدمه.