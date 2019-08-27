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تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من صيدلي ضد عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، يتهمه فيها بـ"إهانة الدواء المصرى" مما تسبب فى احباط المرضى بحديثه عن بعض الأدوية.

وأضافت الشكوى أن "أديب تحدث عن الدواء بطريقة غير علمية لاسيما وأنه ليس طبيبا مما أصاب مرضى التأمين الصحى بالهلع والفزع"، بسبب ما اعتبرته الشكوى "أكاذيب تحدث بها".

كما "تعمد أديب تعميم بعض الأخطاء التى قد تحدث فى حالات فردية محددة مما تسبب فى قلق للمرضى، وهو ما يعد مخالفة للمعايير الإعلامية" بحسب الشكوى.

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، وعضوية صالح الصالحي ومجدي لاشين، التحقيق في الشكوى يوم الثلاثاء المقبل.