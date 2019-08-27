منافسات بطولة كأس «ZED» تشهد مولد جيل جديد من اللاعبين الناشئي

بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة أورا العالمية ، شهدت فعاليات بطولة كأس " ZED " لكرة القدم للناشئين منافسات قوية بين الفرق المشاركة والتي تمثل 12 ناديا عالميا وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للبطولة.

ومن جانبه، أعرب هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز عن إعجابه بالمستوى المتميز الذي أظهره اللاعبون المصريون المشاركون في البطولة والذي يبشر بميلاد جيل جديد من الناشئين الذين سيساعدون في تدعيم صفوف الأندية المصرية والمنتخب المصري بشكل عام .

وفي الوقت نفسه.

أشاد مارك أوتيرو المدير الفني لأكاديمية نادي فالنسيا لكرة القدم بمستوى التنظيم في البطولة وبمستوى اللاعبين المشاركين ، مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين الواعدين ، مؤكدا أن مايميز اللاعب الناشئ المصري عن الأوروبي هو طريقته المهارية في اللعب في مقابل طريقة اللعب الخططية التي يلتزم بها اللاعبين الاجانب منذ الصغر.