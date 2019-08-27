التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بالمجال الجوي لليمن

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استمرار لعملياتها الإرهابية".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المالكي أوضح "أن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وأضاف "يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".