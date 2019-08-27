 مباحثات ثنائية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمملكة المتحدة لتعزيز التعاون الإنساني - بوابة الشروق
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مباحثات ثنائية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمملكة المتحدة لتعزيز التعاون الإنساني

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:37 م

بحث عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون، سبل التعاون بين المركز والمملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، بحضور السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الربيعة أطلع الوزير البريطاني على ما قدمه المركز من مشاريع إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التي وصلت حتى الآن 1050 مشروعًا خصص معظمها للشعب اليمني، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين بالسعودية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني والتنموي وسبل تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بينهما.

وأعرب أندرو موريسون عن إعجابه الكبير بالأداء المهني المميز للمركز وتقديمه المساعدات للدول والشعوب المحتاجة في كافة دول العالم.


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