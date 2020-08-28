سهى عرفات: سأعود إلى رام الله للدفاع عن أسرتي وأطلب الحماية من الرئيس السيسي

قالت أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى عرفات، إنها ستعود إلى رام الله للدفاع عن أسرتها، إذا استدعى الأمر ذلك، معلنة عن طلبها للحماية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدول العربية.



وأضافت «عرفات» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أنها مستعدة للحرب وخاصة بعدما تعرض له شقيقها سفير فلسطين بقبرص، جابي الطويل، من استدعاء للتحقيق وانتهاء مهامه كسفير.



وتابعت: «هذه بلدنا ووطننا وأنا أد المعركة وأطلب من كل الدول العربية دعم أسرة الرئيس ياسر عرفات لأن السلطة بفلسطين من أعلونها حرب»، مضيفة: «أنا السيدة الأولى أولا وأخيرًا سواء عاجبهم أو مش عاجبهم».



وعن طلب الإعلامي وائل الإبراشي منها بالتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحل مشكلة شقيقها، أوضحت أن «أبو مازن» محكوم من رئيسة مكتبه انتصار أبو عمارة، قائلة إن «الوزراء يخافون من أبو عمارة»، وفقًا لتعبيرها.