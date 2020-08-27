سلطان عمان يبحث مع وزير خارجية أمريكا التعاون الثنائي بين البلدين

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بحث سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الخميس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، الذي يزور السلطنة حاليا، الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.

وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة وأمريكا في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما.

ووصل الوزير بومبيو اليوم إلى سلطنة عمان، في زيارة لم يكن معلنا عنها ضمن جدول جولته الإقليمية.

وكتب بومبيو على موقع تويتر :"وصلتُ إلى سلطنة عمان وأتطلع إلى بحث الجهود المبذولة لبناء الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والبناء على الزخم لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة".

وشملت الجولة الإقليمية لبومبيو حتى الآن إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.