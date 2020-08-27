فصل التيار الكهربائي ببني سويف 4 أيام من 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، على مدار 4 أيام مقبلة ، اعتباراً من السبت الموافق 29 أغسطس الجاري وحتى الثلاثاء، بعدة مناطق بمدينة بني سويف؛ لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وأوضح قطاع الكهرباء - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم فصل التيار السبت الموافق 29 أغسطس الجاري عن مناطق (أرض الحرية 1و2و3، والجوازات القديمة، برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس) لإجراء صيانة بمغذي الحرية، فيما يتم فصل التيار يوم الأحد الموافق 30 أغسطس عن مناطق (عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد) لصيانة مغذي الإشارات.

وأشار إلى أنه سيتم فصل الكهرباء يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس عن مناطق (شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، مديرية الطب البيطري، كلية الطب البيطري، مستشفى الجامعة، النجدة)لصيانة مغذي التطبيقين، في حين سيتم فصل الكهرباء عن مناطق (الطرق والكباري، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة، مدينة الزهراء 1و2و3، وبرج طه على) وذلك لصيانة مغذي الثلاجة.

ويناشد القطاع المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.