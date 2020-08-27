اتحاد الكرة يستبدل مسحات كورونا باختبار الـ«رابيد تيست» رغم تحذير نقابة الأطباء

أخطر اتحاد الكرة جميع أندية الدوري الممتاز، إلغاء العمل بإجراء المسحات الطبية لفيروس كورونا بعد الانتهاء من منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.

وتختم منافسات الجولة الـ22 للدوري مساء اليوم الخميس بـ 4 مباريات، بمواجهة الاتحاد السكندري لفريق حرس الحدود، ويلعب المقاصة ضد وادي دجلة، والمقاولون العرب أمام الزمالك، وطنطا أمام الإسماعيلي.

وطلب اتحاد الكرة من أندية الدوري استبدال المسحات الطبية باختبار "الرابيد تيست" الكاشف السريع عن فيرس كورونا، وذلك بداية من الجولة 23 للدوري.

وجاء النادي الأهلي أول الأندية التي قامت بإجراء تحليل الدم "الرابيد تيست" قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد "برج العرب".

يذكر أن نقابة الأطباء كانت قد حذرت وزارة الصحة من خطورة زيادة انتشار عدوى كورونا حال الاعتماد على إجراء الكاشف السريع "الرابيد تيست" في ظل ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية بأن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد عليه هو الـPCR.