بولندا تستدعي السفير البيلاروسي بسبب اتهامات «لا أساس لها»

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير البيلاروسي بسبب "اتهامات متكررة لا أساس لها من السلطات البيلاروسية تجاه بولندا"، حسبما كتب نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش على تويتر.

وفي وقت سابق يوم الخميس، اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الغرب بشن "حرب دبلوماسية" ضد بلاده، حيث من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين لمناقشة العقوبات ضد قيادة بيلاروس.

واتهم لوكاشينكو القوى الغربية بالسعي لاستغلال عدم الاستقرار في بيلاروس لضم أراضيها، قائلا إن بولندا يمكن أن تضم إقليم جرودنو.

ورفض كبار المسؤولين البولنديين اتهامات مماثلة في وقت سابق باعتبار أن لا أساس لها من الصحة، وشددوا على أن بولندا تشجع أن تكون الأولوية للقانون الدولي وأنه "من المحزن والمدهش" أن تصدر مثل هذه الاتهامات عن السلطات البيلاروسية.