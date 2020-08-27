علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الوزارة منع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس بوسط القاهرة، وتحويلها إلى محطة «بشتيل» بالجيزة، قائلًا: «مقدرش أزعل الصعايدة دول أصل مصر ورجالها العظماء».

وتوجه «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، برسالة لأهالي صعيد مصر، مضيفًا: «حقكم عليا وزعلكم نتيجة أنني لم أستطع شرح الموضوع بما فيه الكفاية».

وشكر الأهالي على منحه الفرصة لتوضيح حقيقة الموضوع، وخاصة أنه لم يستطع التطرق لتفاصيله عند افتتاح المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، موضحًا أن قرار الوزارة يأتي ضمن خطة لتخفيف الزحام المروري بمحطة رمسيس.

ودار جدل كبير الأيام الماضية بعد قرار وزارة النقل منع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس، بوسط القاهرة، وتحويلها إلى محطة «بشتيل» بالجيزة، في محاولة لتخفيف الأزمة المرورية في القاهرة.