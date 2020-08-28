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أكد السيناريست محمد صلاح العزب إن مسلسل محمد إمام سيكون كما هو بعنوان "الملك" ولا نية لحدوث أي تغيير في الاسم.

وأوضح العزب في تصريحات ل" الشروق" إن شركة سينرجي المنتجة للمسلسلين ستعقد إجتماعا خلال الفترة المقبلة لحسم اسم مسلسل عمرو يوسف الجديد ليتم الاختيار بين اسمي "الملك أحمس" أو "كفاح طيبة".

وأشار العزب إلى أنه يواصل كتابة سيناريو العمل، استعدادا لبدء التصوير منتصف ديسمبر القادم.

وكان الفنان محمد إمام، أعلن مؤخرا عن خوضه موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "الملك".

وقال إمام، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة، قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني بالملك".