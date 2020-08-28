 بعد الإعلان عن مسلسل «الملك» لعمرو يوسف .. محمد صلاح العزب: لا نية لتغيير اسم مسلسل محمد إمام - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2020 12:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بعد الإعلان عن مسلسل «الملك» لعمرو يوسف .. محمد صلاح العزب: لا نية لتغيير اسم مسلسل محمد إمام

إيمان محمود
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 11:49 م

أكد السيناريست محمد صلاح العزب إن مسلسل محمد إمام سيكون كما هو بعنوان "الملك" ولا نية لحدوث أي تغيير في الاسم.

وأوضح العزب في تصريحات ل" الشروق" إن شركة سينرجي المنتجة للمسلسلين ستعقد إجتماعا خلال الفترة المقبلة لحسم اسم مسلسل عمرو يوسف الجديد ليتم الاختيار بين اسمي "الملك أحمس" أو "كفاح طيبة".

وأشار العزب إلى أنه يواصل كتابة سيناريو العمل، استعدادا لبدء التصوير منتصف ديسمبر القادم.

وكان الفنان محمد إمام، أعلن مؤخرا عن خوضه موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "الملك".

وقال إمام، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة، قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني بالملك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك