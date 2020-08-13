وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل خطوة هامة للسلام

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، تم خلال الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة إيران واليمن وليبيا.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما في مواجهة تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان ودومينيك راب على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وقيادتهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار.

وجدد وزير الخارجية البريطاني ترحيبه بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة للسلام في المنطقة.

وتوجه «بن زايد» بالشكر إلى «راب»، مؤكدا على الدور المهم والبارز الذي تقوم بها بلاده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.