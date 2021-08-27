وفد جامعة طنطا يفوز بالمركز الأول فى المسابقة الثقافية ودورى الشطرنج بحلوان

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وفد الجامعة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بعد فوزهم بعديد المراكز الأولي، ضمن فاعليات برنامج إعداد القادة بحلوان، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

حصد الوفد المشارك المركز الأول في المسابقة الثقافية، كما فازت آلاء محمد عبده علي نافع المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول في سباق وثب ثبات، والمركز الأول في سباق العدو 50 مترا ، والمركز الثاني في دوري تنس الطاولة، بينما فاز أحمد فيصل خليل المعيد بكلية الصيدلة بالمركز الأول في دوري الشطرنج.

وأشاد رئيس الجامعة بأهمية البرنامج في إعداد قادة المستقبل، في ظل إهتمام الدولة بالشباب والعمل علي تعزيز روح الولاء و الإنتماء للوطن، ‏مؤكدًا دعمه الجامعة المطلق للشباب وإطلاق مبادرة للكشف عن المبتكرين والمبدعين ودعمهم في كل المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

وضم وفد جامعة طنطا آلاء محمد عبده علي نافع "مدرس مساعد" بكلية التربية الرياضية، وأحمد فيصل خليل "معيد" بكلية الصيدلة، وشهاب حسني عطية "معيد" بكلية التربية، وكمال عبدالعليم عماره "معيد" بكلية الزراعة.