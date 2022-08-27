الرئيس التونسي: جائحة كورونا أبرزت أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يجب البحث عن السبل التي تمكن الشعوب الإفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها.



جاء ذلك في كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" الذي يعقد بالعاصمة التونسية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت.



وأضاف: "دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ والأوضاع تغيرت سريعا بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من مآس".



وأشار إلى أن الجائحة أبرزت أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب على الأقل في المرحلة الأولى.



ولفت إلى أن اللقاحات التي كانت متوفرة في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية كانت أضعاف ما توفر في الجزء الجنوبي وتحديدا في إفريقيا.



وأشار إلى دخول مرحلة جديدة أيضا نتيجة الحروب التي ظهرت في عدد من الدول، معقبا: "كأن العولمة انقلبت على ذاتها والبعض يريد لعودة للوراء والبعض يريد العودة إلى واقع تحاوزه الزمن".



وأكد الحاجة لتصور آليات جديدة مع الشريك الياباني، وإيجاد آليات لوضع تصور جديد للإنسانية بأكملها.