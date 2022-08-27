تنتهج مصر هذه الفترة نهجا جديدا في سبيل توفير الطاقة وترشيد استهلاكها المحلي، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.

ونشر مركز معلومات وزارة الكهرباء والطاقة، عدة نصائح لترشيد استخدام الكهرباء في المنزل، إذ أكد أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتعد "الإنارة" المستهلك الرئيسي في الشرائح منخفضة الاستهلاك بالقطاع المنزلى، بينما تعد الاجهزة الكهربائية المستهلك الرئيسى فى الشرائح مرتفعة الاستهلاك بهذا القطاع، لذا نشر المركز نصائح لمعرفة الإرشادات العامة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سواء للإنارة أو للأجهزة الكهربائية من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية المستهلكة.

وفقا لتقرير مركز معلومات وزارة الكهرباء والطاقة، يمكن خفض تكلفة الإضاءة فى حدود 15% عن طريق اتباع هذه الإرشادات:

1- الإكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهارا.

2- إطفاء الإنارة فى الأماكن غير المشغولة.

3- الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة.

4- استبدال اللمبات العادية بأخرى فلورسنت أو موفرة للطاقة.

5- استبدال الكابح المغناطيسي (الترانس المغناطيسي) للمبات الفلورسنت بآخر إلكتروني؛ لأنه يوفر 20-30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي.

إرشادات هامة عند استبدال اللمبات

1- لا تمسك اللمبة من الأنابيب الزجاجية.

2- امسك اللمبة من الدواية عند إخراجها من العلبة.

3- امسك اللمبة من القاعدة البلاستيك عند تركيبها أو فكها.

4- فى اللمبة العادية، ينبعث النور من تسخين الفتيلة الداخلية بها، ولذلك فإن 90% من الكهرباء المستهلكة فى اللمبة تضيع فى صورة حرارة؛ مسببة سخونة المكان.

5- لا يوجد فتيلة فى اللمبة المدمجة الموفرة؛ لذا لا تحدث سخونة للمكان.