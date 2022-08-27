قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الجزائر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء أمس.

ودعت «الخارجية الجزائرية»، في بيان لها، مساء السبت، جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري، من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية.

وشددت على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعتبر مكسبا هاما في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

واندلعت، ليلة (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

وخلّفت الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، دمارا واسعا بالبنية التحتية، نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف الميليشيات المتنازعة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم السبت، عن إحصائية أولية لحالات الوفيات والمصابين في اشتباكات العاصمة طرابلس، موضحا أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الوسط» الليبية، مساء السبت، وصل عدد المصابين إلى 20 جريحا، فيما جرى إجلاء 22 عائلة وشخص واحد بمفرده، بينما بلغت عدد التمركزات الطبية أكثر من 20 تمركزًا.