

انطلقت حفلة المطربة نسمة محجوب، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الثلاثين، واستقبالها الجمهور بالتصفيق والصيحات العالية.



وأعربت نسمة محجوب عن سعادتها بالتواجد في مهرجان القلعة الدولي، مؤكدة أنها تنتظر هذه الحفلة من السنة للسنة لمقابلة الجمهور العريق، قائلة: «بستنى مهرجان القلعة من السنة للسنة عشان أشوفكم، ومبسوطة بحضوركم، وإن شاء الله المفاجآت اللي محضرينها تعجبكم».



وتقدم المطربة حنان ماضي وفرقتها نخبة من أشهر أعمالها التى نجحت في تحقيق شهرة واسعة منها شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدي، مفيش فالأغاني، عصفور، غناك يا بحر وغيرها، في العاشرة مساء.