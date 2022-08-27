 عمرها 3 آلاف سنة.. السلطات الفدرالية الأمريكية تصادر قطعة أثرية مصرية في ممفيس - بوابة الشروق
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عمرها 3 آلاف سنة.. السلطات الفدرالية الأمريكية تصادر قطعة أثرية مصرية في ممفيس

هديل هلال
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 6:58 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 6:58 م

صادرت السلطات الفدرالية الأمريكية، اليوم السبت في مدينة ممفيس، قطعة أثرية مصرية قديمة عمرها 3000 عام تم شحنها من أوروبا.

وبحسب ما نشره موقع «abc news» الأمريكي، مساء السبت، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها صادرت غطاء الجرة الكانوبية المصرية (إناء استخدمه القدماء المصريين خلال عملية التحنيط لتخزين وحفظ أحشاء الموتى للآخرة) للإله إمستي، في 17 أغسطس الجاري.

وقال الموقع إن القطعة الأثرية تم إرسالها من تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، وقدم الشاحن بيانات متناقضة حول قيمتها.

وساعد خبراء في معهد جامعة ممفيس للفنون والآثار المصرية في تحديد تاريخ القطعة الأثرية، والتي يُرجح صنعها في الفترة ما بين 1069 إلى 653 قبل الميلاد.

 

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