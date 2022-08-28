البنك الدولي يعتزم دعم الاستثمارات في غينيا كوناكرى بـ520 مليون دولار

قالت وزارة المالية في غينيا كوناكرى اليوم السبت، إن حكومة البلاد ستحصل على 520 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قدرتها الاستثمارية.

وسيتم تخصيص هذا المبلغ على مدى 3 سنوات وسيأتي من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تساعد دول العالم الأكثر فقرا، حسبما ذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن الأموال ستتألف من قروض بنسبة 27% ومنح بنسبة 73%، حيث أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لديها مخاطر ديون معتدلة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وجاء في البيان: "يتم تحديد مشاريع الاستثمار العام التي تحظى بالأولوية ذات القدرة العالية على الصرف في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة وتوظيف الشباب".