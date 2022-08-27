كوريا الجنوبية تسجل أقل من 100 ألف إصابة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أقل من 100 ألف إصابة، بينما وصل عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.



وسجلت كوريا الجنوبية 95 ألفا و604 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 398 إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و898 ألفا و523 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وأعلنت الوكالة تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و499 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 579 مريضا، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.