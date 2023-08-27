أعلن الاتحاد السعودي عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الوطني الأول.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:""شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر". وبث حساب الاتحاد السعودي مقطع فيديو لتقديم المدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الأخضر، لون قميص المنتخب السعودي.

وقال مانشيني: "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية".

وقبل الإعلان الرسمي، أفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مانشيني، الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الجاري، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي، الإثنين.

وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقع مانشيني عقدا لمدة 4 أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.