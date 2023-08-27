مصدر بالنقل: بدء تنفيذ مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل قريبا

قال مصدر بوزارة النقل، إن الهيئة القومية للأنفاق اقتربت من تنفيذ مشروعى إعادة تأهيل ترام الرمل فى محافظة الإسكندرية، وتطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائى.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الهيئة تتلقى حاليا وحتى سبتمبر المقبل؛ عروض إدارة وتشغيل ترام الإسكندرية، من الشركات والمكاتب العالمية الراغبة فى المنافسة على أعمال التشغيل.



وأوضح أن الهيئة تدرس جديا بناء مسار منعزل للترام عن الطريق، واستبدال الوحدات بقطارات أوسع وأسرع لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، لافتا إلى تولى الهيئة أعمال الهدم والإزالة لتجهيز المسار الذى يحتاجه المشروع بعد التطوير، والإعلان عن تعويض المتضررين من أعمال الإزالة.



فيما أشار المصدر إلى اقتراح إيقاف قطار أبوقير مطلع شهر أكتوبر المقبل؛ لبدء العمل فى مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى، لربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وهو المشروع المنتظر تنفيذه على مرحلتين، الأولى من أبوقير لمحطة مصر، والثانية من محطة مصر إلى برج العرب.



وتابع أن جهاز تنظيم النقل البرى سيقوم بتشغيل 3 شركات تعمل على نفس خط القطار، منوها بأن المشروع سيشمل عدة بنود أهمها تزويد الخط بالكهرباء، وتطوير أنظمة الاتصالات والتحكم المركزى والإشارات وباقى أنظمة السكة اللازمة.