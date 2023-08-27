المبعوث الأممي لليمن يعقد اجتماعا عبر الفيديو مع مسؤول إيراني

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأحد، إنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي.

وأوضح مكتب المبعوث وفق ما نشره على موقع اكس، أن الاجتماع ناقش التطورات المتعلقة بجهود الوساطة الأممية في اليمن، وسبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

في السياق، قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إن المباحثات استعرضت آخر مستجدات الوضع الانساني والميداني والسياسي، مع التركيز على حل الأزمة اليمنية عبر الحوار.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لاستئناف المفاوضات بين الحوثيين والسعودية؛ وكذا عن تطلعهما بأن تفضي المحادثات إلى الاتفاق حول تسوية القضايا الإنسانية وتثبيت وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في ظل استمرار المساعي الأممية والدولية لتحقيق حل سياسي شامل في اليمن، والدفع بعملية السلام لإنهاء الصراع المستمر بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، منذ نحو تسع سنوات.