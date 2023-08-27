عبد اللهيان يؤكد استعداد بلاده لاستكمال الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين إيران وعمان

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استعداد إيران لوضع اللمسات الاخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى خلاله مشاورات وتبادل الآراء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد أمير عبداللهيان استعداد إيران لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين البلدين.

وفي هذه المحادثة، ثمّن أمير عبد اللهيان، الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، شارحا المواقف الأساسية لإيران بشأن عملية المفاوضات لرفع العقوبات.

من جانبه، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، في هذا الاتصال، استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع إيران.

كما أكد بدر البوسعيدي استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.