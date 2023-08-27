مصرع شاب غرقا في مياه نهر النيل بأسوان

الاحد 27 اغسطس 20لقي شاب مصرعه غرقاً في مياه النيل بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم اتتشال جثته بواسطة فرق الإنقاذ النهري، ونقل الجثة إلى المشرحة؛ لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إخطارا يفيد بمصرع شاب غرقا في مياه النيل بمركز كوم أمبو، وتم إبلاغ فرق الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة؛ وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي، وإنهاء الإجراءات القانونية وتصريح الدفن وتسليمه إلى ذويه.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز كوم أمبو إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب يدعى "بدر محسن حسب الله"، من قرية العدوة بمركز كوم أمبو، ولقي مصرعه أثناء السباحة في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.