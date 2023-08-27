إعلامي: الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لتجديد عقد فتوح

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كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال فاروق عبر برنامجه «البريمو» على قناة «TeN» :«شهدت الساعات القليلة الماضية مناقشة اللجنة الثلاثية للزمالك ملف تجديد أحمد فتوح لاعب الفريق والذي ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل».

وأضاف: «طالبَ أحمد فتوح اللجنة الثلاثية بالحصول على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ7.5 مليون جنيه، بجانب منحه عقد براتب سنوي يقدر بـ15 مليون جنيه مع وجود حوافز إضافية وفقًا لمعدل مشاركاته وحصد الألقاب والبطولات».

وتابع: «اللجنة ستعقد جلسة مع أحمد فتوح خلال الأيام القليلة القادمة للوصول لاتفاق مالي يرضي جميع الاطراف وحسم ملف التجديد للاعب لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم الجديد».