يشهد المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية، حفلا موسيقيا لفريق "حافظ وبستان"، غدا الاثنين، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ20 بمكتبة الإسكندرية.

ويُعد فريق "حافظ وبستان"، مشروعا موسيقيا للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان وأحمد حافظ، ومعظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري.

وتعتبر بستان مجدي، مغنية وفنانة تشكيلية عملت لفترة بمجال التدريس، وأحمد حافظ موسيقي وملحن وخزاف، وعضو مؤسس بفرقة "مسار إجباري"، له إسهام في إعادة إحياء حركة الفرق الموسيقية بمصر، وعمل لسنوات قيما لمعارض الفنون التشكيلية بمكتبة الإسكندرية.

ويقدم "حافظ وبستان"، أغانيهما الخاصة بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم: عمر عقل عازف الكمان، ويوسف شمس عازف الجيتار، وعمر عبده عازف البيانو، وتوفيق خالد عازف الدرامز، وابنتهم ندى غناء وعزف بيانو.

ومن أبرز أغاني الفريق "شيء لطيف" كلمات أحمد حافظ، و"بنتواعد" كلمات خالد دياب، و"ياللي طاير"، و"في أي مكان"، و"مشوار" من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، وأغنية "مشوار" جزء من القصيدة التي لحن منها الفنان هاني الدقاق أغنية "نهايات الحكاوي" لفريق "مسار إجباري".

وشاركت بستان مجدي فريق زوجها أحمد حافظ "مسار إجباري" بالغناء في أغنية "بكلمة" تتر مسلسل الهرشة السابعة، وكلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، ومشاركة كبار الفنانين المصريين.