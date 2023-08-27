رصد أكثر من 7500 مخالفة لنظام البيئة في السعودية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية، تسجيل 7527 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي، وفقًا لما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في كافة المناطق حول المملكة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، رصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها أنواعًا مختلفة من المخالفات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وشملت المخالفات المرصودة نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، وقطع الأشجار والشجيرات أو حرقها، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لذلك، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها، وغيرها من المخالفات.