مقتل زوجين وإصابة ابنهما في خصومة ثأرية بقنا

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لقي زوجان مصرعهما وأصيب ابنهما في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليهما وأفراد عائلة أخرى بقرية الحجيرات بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى،

تلقى اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة رشيدى ر 60 سنة وزوجته ف ا 55 سنة، وإصابة ابنهما حمادة 37 سنة، وذلك أثناء تواجدهما بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليهم وأخرين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا وذلك بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة.

