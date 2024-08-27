تقرير يزعم: المحتجز الإسرائيلي تمكن من الفرار داخل نفق في غزة

زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن المحتجز الذي أعلن عن تحريره، فرحان القاضي، استطاع الفرار من محتجزيه داخل نفق في غزة قبل أن تتمكن قوات الجيش من إنقاذه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى سوروكا.

وأضاف هاجاري: "قواتنا أنقذت المخطوف وهو على قيد الحياة من نفق في منطقة جنوبي قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملية استعادة المختطف فرحان القاضي من غزة".

وتابع: "نعمل على إعادة كل المخطوفين، ولا يزال 108 منهم بين نساء ورجال محتجزين في غزة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه في إطار عمليات الجيش الجريئة والحازمة تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي، مؤكدا: "نحن ملتزمون باستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين إلى منازلهم".