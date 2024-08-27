مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا سد أربعات

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص تعازيها لجمهورية السودان الشقيقة نتيجة انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر بشمال غرب البلاد، والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، ونزوح مئات الآلاف على إثر الفيضانات الناجمة عن انهيار السد.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعباً، بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة ولذوي الضحايا نتيجة هذا الحادث الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين وسرعة العثور على المفقودين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات الحادث، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتجاوز تلك المحنة.