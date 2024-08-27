مانشستر يونايتد يوافق على رحيل نجم تونس

أكدت تقارير صحفية موافقة نادي مانشستر يونايتد على رحيل اللاعب التونسي حنبعل المجبري إلى أحد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

انضم المجبري إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من موناكو في عام 2019، وشارك في 13 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفًا.

قضى المجبري موسم 2022/23 على سبيل الإعارة في صفوف برمنجهام سيتي، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي حيث شارك في 10 مباريات فقط.

ولعب المجبري في صفوف إشبيلية في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لكنه لم يحقق الأداء المرجو.

وأوضحت «ذا أثلتيك»، من المقرر أن ينضم حنبعل المجبري إلى بيرنلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.

تشير التقارير إلى أن الاتفاق الأولي ينص على انضمام المجبري إلى بيرنلي على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء بشكل دائم.