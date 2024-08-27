التنمية المحلية: إزالة أكثر من 6 ملايين طن مخلفات تاريخية ظلت متراكمة لـ40 سنة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إزالة أكثر من ستة ملايين طن مخلفات تاريخية منذ بدء منظومة الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات في 2019، بعدما ظلت هذه المخلفات متراكمة لـ40 سنة مضت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أنه تم التخلص من هذه المخلفات بشكل آمن بوضعها في مدافن، دون أي آثار بيئية على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى العمل على منظومة إقامة محطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة على مستوى المحافظات وفقًا لطبيعة كل منطقة، بجانب العمل على إقامة تسعة خطوط تدوير مخلفات.

ونوه بأن هذه الخطوط تم طرحها بنظام المزايدة، موضحًا أن هناك شركات متخصصة في الإدارة المتكاملة للمخلفات تدير هذه المنظومة، وتُخرج منها منتجات.



وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 حتى الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة علي أرض المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة .

وأشارت إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوي النظافة بما يعود بالنفع علي المواطنين بجميع المحافظات .