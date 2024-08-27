ألمانيا تدفن القتيل رقم مليون في الحرب العالمية الثانية في ليتوانيا

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أقامت ألمانيا اليوم الثلاثاء مراسم في مدينة كاوناس الليتوانية بمناسبة إعادة دفن القتيل الألماني رقم مليون في الحرب العالمية الثانية منذ سقوط الستار الحديدي.

ودفنت لجنة مقابر الحرب الألمانية (فولكسباند) رفات الجندي بالحرب العالمية الثانية ماكس بايرويتر فضلا عن 78 جثمانا آخر في مقبرة الحرب الألمانية في كاوناس.

وحضر المراسم ديتليف فريتش نائب رئيس (فولكسباند) ونواب برلمانيون من ألمانيا وليتوانيا، وعدد من أقارب قتلى الحرب الألمانية وجنود حاليون.

وتم تحديد بايرويتر باعتباره الجندي الألماني رقم مليون الذي تتم إعادة دفنه منذ حصلت (فولكسباند) على إمكانية الوصول إلى أوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب الباردة.

ووقعت ألمانيا والاتحاد الروسي اتفاقية مقابر الحرب في 1992 للسماح باستخراج جثامين الجنود الذين سقطوا أثناء القتال، خاصة في الحرب العالمية الثانية، وإعادة دفنها بالشكل اللائق.

وانضم بايرويتر إلى صفوف الجيش الألماني كضابط طبيب في 1943 ولقي حتفه في أكتوبر 1944 عن سن 32 عاما.