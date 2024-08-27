 النائب عبدالعليم داود يشيد بالتنوع في تشكيل لجنة إعداد الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
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النائب عبدالعليم داود يشيد بالتنوع في تشكيل لجنة إعداد الإجراءات الجنائية

أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 3:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 3:43 م

أشاد النائب محمد عبدالعليم داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وثمن النائب البرلماني تشكيل اللجنة من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ذاكرا أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني.

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