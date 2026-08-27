تشهد عدة محافظات اليوم وغدًا فعاليات متنوعة ضمن مبادرة «شارع الفن»، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في المنيا، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبني سويف، وأسوان، وذلك في إطار البرنامج الأسبوعي لوزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة، ضمن المشروع القومي للفنون «الثقافة حياة».

وتشمل الفعاليات عروضًا للموسيقى العربية، والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش والمعارض الفنية، والمسابقات الثقافية، ومعارض الكتب، وفقرات اكتشاف المواهب، وغيرها من الأنشطة التفاعلية المقدمة بالمجان للأطفال.

المنيا

تنفذ الفعاليات بكورنيش النيل في الخامسة مساءً، ويقام اليوم عرض فني لفريق كورال أطفال المنيا، ومعرض للكتاب، ومجموعة من الورش الفنية، منها رسم على الوجه، وطباعة بالاستنسل، وتشكيلات بالصلصال، وأشغال يدوية.

وتستمر الورش حتى مساء غد الجمعة، ويصاحبها معرض فني، وعرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية، وورشة حكي بالعرائس.

كفر الشيخ

تستقبل حديقة صنعاء الفعاليات في السادسة مساءً، ويشمل البرنامج على مدار اليومين معرضًا وورشًا فنية، بجانب عرض فني لفريق كورال أطفال أنور المعداوي، ويتضمن يوم الجمعة عرضًا فنيًا لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية.

الإسكندرية

تنفذ الفعاليات أيضًا في السادسة مساءً بشارع الحضارات «النبي دانيال»، بمحطة الرمل، وتشمل عرضًا فنيًا لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية، وآخر لفريق التحدي لذوي الهمم والتابع لقصر ثقافة مصطفى كامل، بجانب ورش فنية وحرفية متنوعة، وفقرة اكتشاف مواهب، ومسابقة ثقافية وتوزيع جوائز.

فيما يشهد يوم الجمعة عرضًا فنيًا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وفقرة الأراجوز مع الفنانة سمية خميس، نتاج ورشة قصر ثقافة الشاطبي، وورشة فنية، وفقرة رسم على الوجه للأطفال، بجانب فقرة «بودكاست شارع الفن» التي تقدم على مدار اليومين.

الإسماعيلية

تقدم الفعاليات بميدان «شامبليون»، وتبدأ في الثامنة مساءً اليوم الخميس، مع عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، يليه ورشة فنية للأطفال، فيما يشهد يوم الجمعة عرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب، إلى جانب عرض لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

بني سويف

يستقبل الممشى السياحي بمحافظة بني سويف الفعاليات في الثامنة مساءً، ويشهد اليوم الخميس عرضًا فنيًا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ورشة فنية، فيما يتضمن برنامج الجمعة عرضًا فنيًا لفرقة بني سويف للإنشاد الديني، وعرض مسرح عرائس وورشة فنية.

أسوان

تنفذ الفعاليات في محافظة أسوان أيضًا في الثامنة مساءً، ويشهد ميدان المحطة اليوم الخميس عرضًا فنيًا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، يليه عرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب، وورشة فنية بعنوان «عروسة المولد»، أما يوم الجمعة فيتضمن عرضًا فنيًا لفريق كورال أطفال قصر ثقافة العقاد، وورشة فنية بعنوان «لوحة ببصمة اليد»، بالإضافة إلى استمرار الأنشطة الإبداعية للأطفال.

وتأتي فعاليات مبادرة «شارع الفن» في إطار خطة وزارة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفنون والإبداع من خلال برنامج أسبوعي يضم عروضًا فنية وأنشطة متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.