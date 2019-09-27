مدرب الإسماعيلي: حققنا الهدف الرئيسي بالتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية

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أبدى أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي سعادته بتأهل فريقه لدور الـستة عشر بكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب، رغم خسارته أمام أهلي بني غازي الليبي صفر /1 في مباراة إياب دور الـ32 من المسابقة.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه ذهابا 4 / 2 في الإسماعيلية، ليتأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه بمجموع المباراتين 4 /3 .

وقال السلحدار في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حققنا الهدف المطلوب وهو التأهل للدور المقبل، اللاعبون قدموا مستوى متميز لاسيما في الشوط الأول".

وأضاف: "غياب جماهيرنا كان السبب الرئيسي في خروج المباراة بشكل صعب بجانب إهدار مجموعة من الفرص السهلة".

واختتم السلحدار تصريحات قائلًا : "سنغلق هذا الملف مؤقتا وسنبدأ التركيز في مباراة المصري بالدوري ".