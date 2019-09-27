مدرب الإسماعيلي: حققنا الهدف الرئيسي بالتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية

أبدى أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي سعادته بتأهل فريقه لدور الـستة عشر بكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب، رغم خسارته أمام أهلي بني غازي الليبي صفر /1 في مباراة إياب دور الـ32 من المسابقة.
واستفاد الإسماعيلي من فوزه ذهابا 4 / 2 في الإسماعيلية، ليتأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه بمجموع المباراتين 4 /3 .
وقال السلحدار في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حققنا الهدف المطلوب وهو التأهل للدور المقبل، اللاعبون قدموا مستوى متميز لاسيما في الشوط الأول".
وأضاف: "غياب جماهيرنا كان السبب الرئيسي في خروج المباراة بشكل صعب بجانب إهدار مجموعة من الفرص السهلة".
واختتم السلحدار تصريحات قائلًا : "سنغلق هذا الملف مؤقتا وسنبدأ التركيز في مباراة المصري بالدوري ".