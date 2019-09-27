بدء التشغيل الفعلي لشركة مياه الشرب بالوادي الجديد بعد انتهاء نقل الأصول

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه جاري استكمال نقل أصول مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالوحدات المحلية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والشرف الصحي خاصة أنه افتتاح فرع لها بالمحافظة وجرى بدء العمل.

وأضاف أنه سيتم نقل جميع أصول الوحدة المحلية بمدينة الخارجة بداية من أكتوبر المقبل وسيتم بعدها نقل باقي أصول المراكز الأخرى.

وقال إن الشركة وفرت حتى الآن أكثر من 1000 وظيفة لأبناء المحافظة بجميع مراكزها الخمس بعضهم تسلم العمل، وسيتم العمل الفعلي بعد تسلم الشركة لأصولها بالكامل والتي كان من المفترض تسليمها منذ عدة أشهر ولكن كان هناك بعض العقبات تسبب في تأخر عملية التسليم.

ولفت إلى أن المحافظة يوجد بها 47 وحدة محلية بالإضافة إلى 177 قرية وتابع لها، والمحافظة انتهت حتى الآن من توصيل الصرف الصحى لأكثر من 50% من هذه القري.

وجار استكمال الباقى وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير بنية تحتية متطورة.