سلطنة عمان ترحب بالاتفاق السياسي السلمى فى السودان

بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله مع وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبد الله سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين مما يحقق المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن بن علوي نقل خلال اللقاء ترحيب السلطنة بالاتفاق السياسي السلمي الذي تم التوصل إليه في السودان، بالاضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين مما يحقق المصالح المشتركة .

من جهة أخرى،بحث بن علوي، مع ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وتيموثي ليندركينج مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي في مقر بعثة السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن وتأكيد دور السلطنة الدافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب لليمن الأمن والاستقرار.