متحدث الحكومة: رصدنا تحركات خاصة بمطالب فئوية جادة في أطفيح وتم حل المشاكل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه يتم متابعة دعوات الفوضى من خلال غرف عمليات في المحافظات.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه لم يتم رصد شيء ملموس بخصوص تظاهرات، باستثناء تحركات جادة في منطقة أطفيح، مشيرًا إلى أن الذين خرجوا للتظاهر في المنطقة «كان لهم مطلب فئوي يخصهم، ولهم الحق في ذلك»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن مطالب الذين خرجوا للتظاهر في أطفيح كانت تخص بعض مصانع الطوب التي تضررت الفترة الماضية لتكدس إنتاجها، حيث أنهم ينتجون الطوب الطفلي الذي لا يتم تصريفه، خاصة وأن المشروعات تستخدم في الفترة الحالية الطوب الأسمنتي.

وأكد أنه تم حل مشكلة المتظاهرين من أصحاب مصانع الطوب بأطفيح، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان ستشتري إنتاجهم وتستخدمه في مشروعاتها.

وعقب: «الإعلام المعادي يحاول تصدير الأمر على أنه تظاهرات خرجت لأغراض أخرى»، مشيرًا إلى أنه يتم الزج بأطفال في مسيرات لم تتجاوز دقائق.