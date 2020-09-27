التعليم: إنشاء أول مدرسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وقع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس هشام يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة "HST" للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، لإطلاق مدرسة "HST" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، والفنون الرقمية.

وقال مجاهد إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإدراج المزيد من التخصصات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعد مدرسة "HST" للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة فريدة من نوعها، إذ تقدم تخصصات تطبق لأول مرة في التعليم الفني المصري قبل الجامعي وهي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المراقبة والإنذار، وتكنولوجيا الألعاب الرقمية، وتكنولوجيا الفنون الرقمية، وتسعى إلى تخريج فنيين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الصناعي.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب بمجال علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية؛ للارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبه التحول الرقمي في ظل أزمة كورونا الآونة الأخيرة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الوزارة من خلال تطبيق نظام التعلم عن بعد واستخدام المنصات الإلكترونية لاستكمال العملية التعليمية بالعام الدراسي 2019-2020.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير مدرسة السيدة حنيفة السلحدار بمصر الجديدة لتتبع منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح بصيلة أن الوزارة تعمل على خلق فرص عمل جديدة لطلاب التعليم الفني تخاطب مهن المستقبل، فطلاب هذه المدرسة سيتم تأهيلهم وإكسابهم المهارات الخاصة بعلوم الذكاء الاصطناعي في خلال ثلاث سنوات ليصبحوا جاهزين لسوق العمل المحلي والدولي.

وصرح بأنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بالمدرسة في الأيام القليلة القادمة، وسيتم توفير العديد من المميزات لهم كنظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أما فيما يتعلق بمعلمي وإداري المدرسة فسيتم اختيارهم من معلمي وإداريي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال إعلان رسمي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.