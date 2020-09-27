علق هيثم صلاح الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الحكومة في صرف إعانة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، خلال افتتاح مجمع التكرير بمسطرد.
وقال صلاح الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن الحكومة حصرت العمالة غير المنتظمة من قبل، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، متابعًا: «فتخنا الباب لحصر هذه العمالة وتقدم لنا حوالي 4.2 مليون، ليصل العدد إلى 2 مليون بعد بعد تنقيحه».
وأوضح أنه تم صرف هذه الإعانة في المرحلة الأولى من خلال مكاتب البريد، مضيفًا أنه تم صرفها في المرحلتين الثانية والثالثة من خلال ماكينات الصرف.
وأضاف المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن مليون و600 ألف عامل غير منتظم صرفوا هذه المنحة خلال المراحل الثلاث، بإجمالي 2.4 مليون جنيه.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.
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